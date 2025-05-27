Тюменские водители устроили разборки со стрельбой и ударами монтировкой

В Тюмени на Московском тракте между двумя водителями завязался серьезный конфликт из-за аварийной ситуации на дороге. Один из тюменцев решил наказать другого, разбив его машину монтировкой, но второй участник не стал терпеть и начал стрелять из оружия, сообщили очевидцы.
«Была аварийная ситуация на дороге между двумя машинами. В итоге из одной выбежали люди с какими-то опасными предметами и оружием, стали ругаться с водителем второго авто. Затем они стали разбивать эту машину. Один из них из оружия стал стрелять прям там, на месте», — рассказали тюменцы 72.RU. Они добавили, что «опасными предметами» были монтировки, которыми и собирались разбить авто одного из конфликтующих.
В ГУ МВД России по Тюменской области 72.RU подтвердили факт дорожного конфликта. Там пояснили, что он случился еще 19 мая около 11:00. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям участников. Есть ли пострадавшие — неизвестно. По предварительной информации, стрельба производилась из охолощенного оружия.
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