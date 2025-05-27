27 мая 2025

В небе над Свердловской областью заметили редкое явление. Фото

Над Свердловской областью появились редкие серебристые облака
© Служба новостей «URA.RU»
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Необычное явление можно заметить ночью до рассвета
Необычное явление можно заметить ночью до рассвета Фото:

В ночь с 27 на 20 мая в небе над Свердловской областью появилось редкое атмосферное явление — яркие серебристые облака. В этом году это явление в области появилось впервые. Фотографиями из разных городов делятся очевидцы.

«Серебристые облака сейчас доступны для наблюдений невооруженным глазом из Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Снимок из Ирбита Свердловской области, 57-я широта», — написало сообщество «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте».

Серебристые облака, или ночные светящиеся облака, представляют собой атмосферное явление, возникающее на высоте 76—85 км над поверхностью Земли. Появляются они только в высоких широтах, примерно между 50 и 70 градусов северной и южной широты.

Они видны только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца. Обычно увидеть серебристые облака можно только пару недель в году — с конца мая по начало июля. По словам специалистов, точные механизмы появления серебристых облаков пока не изучены, поэтому регулярный сбор информации о них важен для дальнейших научных исследований.

Город Ирбит
Город Ирбит
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Город Екатеринбург
Город Екатеринбург
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В ночь с 27 на 20 мая в небе над Свердловской областью появилось редкое атмосферное явление — яркие серебристые облака. В этом году это явление в области появилось впервые. Фотографиями из разных городов делятся очевидцы. «Серебристые облака сейчас доступны для наблюдений невооруженным глазом из Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Снимок из Ирбита Свердловской области, 57-я широта», — написало сообщество «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Серебристые облака, или ночные светящиеся облака, представляют собой атмосферное явление, возникающее на высоте 76—85 км над поверхностью Земли. Появляются они только в высоких широтах, примерно между 50 и 70 градусов северной и южной широты. Они видны только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца. Обычно увидеть серебристые облака можно только пару недель в году — с конца мая по начало июля. По словам специалистов, точные механизмы появления серебристых облаков пока не изучены, поэтому регулярный сбор информации о них важен для дальнейших научных исследований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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