После отражения атаки БПЛА загорелся технопарк «Эльма» в Подмосковье. Фото

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Беспилотники атаковали Московскую область
Беспилотники атаковали Московскую область Фото:
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Атаки беспилотников на Москву

В результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов по Зеленограду было повреждено здание технопарка «Элма». Об этом пишут местные telegram-каналы. 

«У „Элмы“ на Озерной аллее пожар. Раздалась еще серия взрывов», — сообщает telegram-канал «Инфопортал Зеленограда». По данным очевидцев, возгорание произошло из-за падения обломков дронов. Повреждено здание и припаркованный автомобиль. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до технопарка и МЧС, но трубку никто не взял. 

Последствия удара по «Эльме» в Зеленограде
Последствия удара по «Эльме» в Зеленограде
Фото:

Очевидцы рассказали URA.RU, что они проснулись ночью от громких взрывов. «Звуки очень громкие, стекла звенят», — поделился житель Подмосковья. Другой отметил, что не может теперь уснуть после налета дронов. 

Сегодня столичный регион снова подвергся массированной атаке дронов. По данным главы Москвы Сергея Собянина, отражено уже больше 30 БПЛА. По официальной информации, повреждений нет. 

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В результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов по Зеленограду было повреждено здание технопарка «Элма». Об этом пишут местные telegram-каналы.  «У „Элмы“ на Озерной аллее пожар. Раздалась еще серия взрывов», — сообщает telegram-канал «Инфопортал Зеленограда». По данным очевидцев, возгорание произошло из-за падения обломков дронов. Повреждено здание и припаркованный автомобиль. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до технопарка и МЧС, но трубку никто не взял.  Очевидцы рассказали URA.RU, что они проснулись ночью от громких взрывов. «Звуки очень громкие, стекла звенят», — поделился житель Подмосковья. Другой отметил, что не может теперь уснуть после налета дронов.  Сегодня столичный регион снова подвергся массированной атаке дронов. По данным главы Москвы Сергея Собянина, отражено уже больше 30 БПЛА. По официальной информации, повреждений нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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