В Брянской области от налета дронов ВСУ пострадали дома

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ВСУ атаковали ночью Брянскую область, сообщил губернатор
ВСУ атаковали ночью Брянскую область, сообщил губернатор Фото:

В результате массированной атаки ВСУ повреждены два дома в Брянской области. Об этом заявил губернатор регион Александр Богомаз. 

"При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома", — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что в одном из домов поврежден фасад, в другом — пять торговых помещений. 

ВСУ почти всю ночь пытались нанести урон гражданским объектам в Брянской области. Несколько часов назад Богомаз сообщал об еще одном повреждении дома

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В результате массированной атаки ВСУ повреждены два дома в Брянской области. Об этом заявил губернатор регион Александр Богомаз.  "При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома", — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что в одном из домов поврежден фасад, в другом — пять торговых помещений.  ВСУ почти всю ночь пытались нанести урон гражданским объектам в Брянской области. Несколько часов назад Богомаз сообщал об еще одном повреждении дома. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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