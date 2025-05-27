27 мая 2025

Богомаз: в Брянске из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом и автомобили

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Александр Богомаз сообщил, что пострадавших в результате атаки БПЛА нет
Александр Богомаз сообщил, что пострадавших в результате атаки БПЛА нет Фото:

В Брянске в результате атаки украинских беспилотников поврежден многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинскими террористами совершена очередная массированная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы. Когда станет светло, продолжится обследование территории. Глава региона также попросил жителей не приближаться к опасным и незнакомым предметам.

Брянская область ранее уже подвергалась атакам беспилотников: в ночь на 20 мая российские силы ПВО нейтрализовали восемь БПЛА, запущенных со стороны Украины. Тогда, по данным губернатора, жертв и разрушений инфраструктуры не было.

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В Брянске в результате атаки украинских беспилотников поврежден многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Украинскими террористами совершена очередная массированная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы. Когда станет светло, продолжится обследование территории. Глава региона также попросил жителей не приближаться к опасным и незнакомым предметам. Брянская область ранее уже подвергалась атакам беспилотников: в ночь на 20 мая российские силы ПВО нейтрализовали восемь БПЛА, запущенных со стороны Украины. Тогда, по данным губернатора, жертв и разрушений инфраструктуры не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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