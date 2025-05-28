Москву и Подмосковье атаковали более 30 вражеских БПЛА: главное о налете дронов за ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всю ночь и утро предпринимали попытку атаковать Москву и Подмосковье беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В результате было сбито 33 украинских дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, в Зеленограде (район Москвы) в результате атаки дрона произошло возгорание технопарка «Эльма». Также из-за угрозы авиабезопасности введены временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Домодедово, Внуково, Жуковского и других городов. Подробнее о ночной атаке — в материале URA.RU.
Ночная атака дронов на Москву
Первые дроны ВСУ атаковали Москву еще ночью. Сергей Собянин написал первое сообщение об атаке в 00:30 по московскому времени — тогда ПВО сбило первые четыре беспилотника, направлявшихся к столице. В течение последующих шести часов системы противовоздушной обороны продолжали отражать атаки, уничтожая новые группы дронов.
Всего за ночь было сбито 33 украинских БПЛА. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб, серьезных повреждений и пострадавших не зафиксировано, написал в Telegram Собянин.
Обстановка в Зеленограде
Вражеские беспилотники атаковали район Москвы Зеленоград сегодня ночью. Telegram-каналы писали о сбитом украинском БПЛА «Лютый».
Также предположительно в результате налета дронов пострадало здание технопарка «Элма». На сайте технопарка указано, что его резиденты занимаются производством электронной техники, приборов, оптической техники и другими видами деятельности. Вблизи здания был припаркован автомобиль, он сгорел.
«В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», — написал Собянин. Про технопарк и машину официальной информации не было.
Атака БПЛА на Троицк и Подольск
В Троицке и Подольске (города в Московской области) около часа ночи прозвучали взрывы и сирены воздушной тревоги. Сообщаются, что системы ПВО уничтожили более 10 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к столице, сообщает telegram-канал Shot.
Жители Троицка рассказали telegram-каналу Shot, что услышали звук мотора в небе во время прогулки. Они спрятались под густые кроны деревьев и стали ждать. Затем прогремел взрыв.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Официальной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока не поступало.
Введены ограничения на полеты в нескольких аэропортах
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Домодедово, Внуково и Жуковский для обеспечения безопасности полетов. Авиационные службы принимают все необходимые меры для минимизации рисков. Ограничения также распространяются на аэропорты Владимира, Иваново, Костромы, Ярославля и Шереметьево, сообщает Росавиация.
Из-за атаки беспилотников на Москву авиакомпании перенаправляют рейсы. Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде, сообщает telegram-канал «Осторожно Новости».
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