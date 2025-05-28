Гости аэропорта Внуково спят в клумбах в ожидании рейсов. Видео

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Уставшие от ожидания пассажиры спят в ожидании рейсов
Уставшие от ожидания пассажиры спят в ожидании рейсов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Застрявшие пассажиры в московском аэропорте Внуково засыпают на креслах и даже в декоративных клумбах в связи с массовой задержкой рейсов. Об этом пишут корреспонденты РенТВ.

«Застрявшие пассажиры спят на креслах и даже в декоративных клумбах аэропорта Внуково», — пишет telegram-канал РенТВ. По данным онлайн-табло аэропорта, девять рейсов сейчас задержаны.

Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье сегодня ночью и утром. Число ограничивших полеты за ночь аэропортов достигло девяти, следует из данных Росавиации. Многие рейсы задерживаются, временные ограничения на вылет и посадку самолетов действуют уже больше пяти часов на фоне атак БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 33 атаковавших регион дронах.

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Застрявшие пассажиры в московском аэропорте Внуково засыпают на креслах и даже в декоративных клумбах в связи с массовой задержкой рейсов. Об этом пишут корреспонденты РенТВ. «Застрявшие пассажиры спят на креслах и даже в декоративных клумбах аэропорта Внуково», — пишет telegram-канал РенТВ. По данным онлайн-табло аэропорта, девять рейсов сейчас задержаны. Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье сегодня ночью и утром. Число ограничивших полеты за ночь аэропортов достигло девяти, следует из данных Росавиации. Многие рейсы задерживаются, временные ограничения на вылет и посадку самолетов действуют уже больше пяти часов на фоне атак БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 33 атаковавших регион дронах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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