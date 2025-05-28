Mash: момент уничтожения БПЛА над Троицком попал на видео

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Вражеские дроны сбивают российские системы ПВО
Вражеские дроны сбивают российские системы ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 28 мая был сбит украинский дрон в небе над Троицком. Очевидцы засняли этот момент на видео.

«Момент уничтожения беспилотника в районе московского Троицка», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал Mash. Видео выложено в мессенджере.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести дронов, летевших в сторону Москвы. Всего за ночь произошло 18 атак. Из-за воздушной угрозы в четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и отправку бортов.

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В ночь на 28 мая был сбит украинский дрон в небе над Троицком. Очевидцы засняли этот момент на видео. «Момент уничтожения беспилотника в районе московского Троицка», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал Mash. Видео выложено в мессенджере. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести дронов, летевших в сторону Москвы. Всего за ночь произошло 18 атак. Из-за воздушной угрозы в четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и отправку бортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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