Mash: момент уничтожения БПЛА над Троицком попал на видео

В ночь на 28 мая был сбит украинский дрон в небе над Троицком. Очевидцы засняли этот момент на видео.
«Момент уничтожения беспилотника в районе московского Троицка», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал Mash. Видео выложено в мессенджере.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести дронов, летевших в сторону Москвы. Всего за ночь произошло 18 атак. Из-за воздушной угрозы в четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и отправку бортов.
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