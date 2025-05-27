27 мая 2025

Пожар охватил подземный паркинг в Академическом районе Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ЧП оперативно прибыли спасатели
На место ЧП оперативно прибыли спасатели Фото:

В Екатеринбурге вечером 27 мая пожар случился в подземном паркинге на улице Чкалова, где находилось порядка 150 машин. Загорелся автомобиль Haval, купленный год назад, рассказал URA.RU очевидец.

«За громким хлопком в паркинге последовал пожар. Как оказалось, загорелась китайская машина. К счастью, огонь не успел перекинуть на соседние автомобили, которых всего в паркинге около 150-ти», — пояснил собеседник.

Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, а жильцы столпились возле паркинга, переживая за свою технику. По словам начальника дежурной смены службы пожаротушения Александра Дудника, машину, которая загорелась, хозяин припарковал около 20:00. «Автомобиль новый, куплен год назад», — отметил он.

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В Екатеринбурге вечером 27 мая пожар случился в подземном паркинге на улице Чкалова, где находилось порядка 150 машин. Загорелся автомобиль Haval, купленный год назад, рассказал URA.RU очевидец. «За громким хлопком в паркинге последовал пожар. Как оказалось, загорелась китайская машина. К счастью, огонь не успел перекинуть на соседние автомобили, которых всего в паркинге около 150-ти», — пояснил собеседник. Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, а жильцы столпились возле паркинга, переживая за свою технику. По словам начальника дежурной смены службы пожаротушения Александра Дудника, машину, которая загорелась, хозяин припарковал около 20:00. «Автомобиль новый, куплен год назад», — отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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