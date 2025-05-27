В ХМАО загорелась птицефабрика

Возгорание удалось устранить за два часа
В Нижневартовске загорелась птицефабрика. Предварительной причиной пожара стало неисправное электрооборудование, сообщили URA.RU в МЧС Югры.
«Загорелась крыша предприятия, предварительно из-за недостатка конструкции изготовления электрооборудования. На вызов выехали шесть единиц техники и 21 человек, на устранение возгорания потребовалось два часа», — сообщили в министерстве.
Площадь повреждения составила 180 кв метров. В настоящее время на месте работают дознаватели.
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