27 мая 2025

В ХМАО загорелась птицефабрика

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание удалось устранить за два часа
Возгорание удалось устранить за два часа Фото:

В Нижневартовске загорелась птицефабрика. Предварительной причиной пожара стало неисправное электрооборудование, сообщили URA.RU в МЧС Югры.

«Загорелась крыша предприятия, предварительно из-за недостатка конструкции изготовления электрооборудования. На вызов выехали шесть единиц техники и 21 человек, на устранение возгорания потребовалось два часа», — сообщили в министерстве.

Площадь повреждения составила 180 кв метров. В настоящее время на месте работают дознаватели.

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В Нижневартовске загорелась птицефабрика. Предварительной причиной пожара стало неисправное электрооборудование, сообщили URA.RU в МЧС Югры. «Загорелась крыша предприятия, предварительно из-за недостатка конструкции изготовления электрооборудования. На вызов выехали шесть единиц техники и 21 человек, на устранение возгорания потребовалось два часа», — сообщили в министерстве. Площадь повреждения составила 180 кв метров. В настоящее время на месте работают дознаватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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