27 мая 2025

В Пермском крае будет реализован проект «Знай наших»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект создан по инициативе общественников и поддержан губернатором
Проект создан по инициативе общественников и поддержан губернатором Фото:

В Прикамье будет реализован проект «Знай наших». Он создан по инициативе прикамских общественников и поддержан губернатором. Его цель — отмечать выдающихся жителей Пермского края и достижения региона. Об этом на ежегодном послании губернатора Пермского края заявил Дмитрий Махонин.

«Герои в самых разных сферах вдохновили нас на создание социального проекта „Знай наших!“. Будем рассказывать о наших врачах, спортсменах, ученых, изобретателях и других выдающихся земляках», — сообщил  Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступает с ежегодным Посланием к жителям Прикамья. В зале краевой филармонии собрались представители законодательной и исполнительной власти, общественники, а также пермяки, совершившие серьезный вклад в развитие региона. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье будет реализован проект «Знай наших». Он создан по инициативе прикамских общественников и поддержан губернатором. Его цель — отмечать выдающихся жителей Пермского края и достижения региона. Об этом на ежегодном послании губернатора Пермского края заявил Дмитрий Махонин. «Герои в самых разных сферах вдохновили нас на создание социального проекта „Знай наших!“. Будем рассказывать о наших врачах, спортсменах, ученых, изобретателях и других выдающихся земляках», — сообщил  Дмитрий Махонин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступает с ежегодным Посланием к жителям Прикамья. В зале краевой филармонии собрались представители законодательной и исполнительной власти, общественники, а также пермяки, совершившие серьезный вклад в развитие региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...