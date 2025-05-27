В Пермском крае будет реализован проект «Знай наших»

В Прикамье будет реализован проект «Знай наших». Он создан по инициативе прикамских общественников и поддержан губернатором. Его цель — отмечать выдающихся жителей Пермского края и достижения региона. Об этом на ежегодном послании губернатора Пермского края заявил Дмитрий Махонин.
«Герои в самых разных сферах вдохновили нас на создание социального проекта „Знай наших!“. Будем рассказывать о наших врачах, спортсменах, ученых, изобретателях и других выдающихся земляках», — сообщил Дмитрий Махонин.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступает с ежегодным Посланием к жителям Прикамья. В зале краевой филармонии собрались представители законодательной и исполнительной власти, общественники, а также пермяки, совершившие серьезный вклад в развитие региона.
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