27 мая 2025

На летней подработке челябинские подростки хотят зарабатывать по 30 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа курьеров вошла у челябинских подростков в перечень популярных для подработки
Работа курьеров вошла у челябинских подростков в перечень популярных для подработки Фото:

В ходе летней подработки подростки Челябинской области рассчитывают зарабатывать по 30 тысяч рублей в месяц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, перед началом лета свои резюме обновили в 1,5 раза больше молодых людей, чем годом ранее.

«Медианная заработная плата, на которую в 2025 году рассчитывают челябинские подростки, составила 30 тысяч рублей. Это соответствует зарплатным ожиданиям молодежи в целом по УрФО», — заявили URA.RU в HeadHunter.

Аналитики сервиса отметили, что резюме открыли или обновили 10,2 тысячи соискателей в возрасте от 14 до 18 лет. Почти треть молодых людей не ограничилась конкретной профессией, выбрав широкий спектр вакансий в качестве «начинающих специалистов».

Согласно данным, среди подростков наибольшего интереса удостоились вакансии официанта или бариста — 9% от всех активных резюме. Популярной также оказалась работа упаковщика, комплектовщика и менеджера по продажам. Вакансии курьеров и разнорабочих расположились на пятом месте в предпочтениях молодежи. Среди других популярных профессий аналитики назвали работу кассиров, грузчиков и администраторов.

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В ходе летней подработки подростки Челябинской области рассчитывают зарабатывать по 30 тысяч рублей в месяц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, перед началом лета свои резюме обновили в 1,5 раза больше молодых людей, чем годом ранее. «Медианная заработная плата, на которую в 2025 году рассчитывают челябинские подростки, составила 30 тысяч рублей. Это соответствует зарплатным ожиданиям молодежи в целом по УрФО», — заявили URA.RU в HeadHunter. Аналитики сервиса отметили, что резюме открыли или обновили 10,2 тысячи соискателей в возрасте от 14 до 18 лет. Почти треть молодых людей не ограничилась конкретной профессией, выбрав широкий спектр вакансий в качестве «начинающих специалистов». Согласно данным, среди подростков наибольшего интереса удостоились вакансии официанта или бариста — 9% от всех активных резюме. Популярной также оказалась работа упаковщика, комплектовщика и менеджера по продажам. Вакансии курьеров и разнорабочих расположились на пятом месте в предпочтениях молодежи. Среди других популярных профессий аналитики назвали работу кассиров, грузчиков и администраторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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