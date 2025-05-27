На летней подработке челябинские подростки хотят зарабатывать по 30 тысяч

В ходе летней подработки подростки Челябинской области рассчитывают зарабатывать по 30 тысяч рублей в месяц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, перед началом лета свои резюме обновили в 1,5 раза больше молодых людей, чем годом ранее.
«Медианная заработная плата, на которую в 2025 году рассчитывают челябинские подростки, составила 30 тысяч рублей. Это соответствует зарплатным ожиданиям молодежи в целом по УрФО», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Аналитики сервиса отметили, что резюме открыли или обновили 10,2 тысячи соискателей в возрасте от 14 до 18 лет. Почти треть молодых людей не ограничилась конкретной профессией, выбрав широкий спектр вакансий в качестве «начинающих специалистов».
Согласно данным, среди подростков наибольшего интереса удостоились вакансии официанта или бариста — 9% от всех активных резюме. Популярной также оказалась работа упаковщика, комплектовщика и менеджера по продажам. Вакансии курьеров и разнорабочих расположились на пятом месте в предпочтениях молодежи. Среди других популярных профессий аналитики назвали работу кассиров, грузчиков и администраторов.
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