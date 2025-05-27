27 мая 2025

Жителю ХМАО вынесли приговор за жестокое избиение подростка

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Мужчине назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима
Мужчине назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима Фото:

Житель поселка Излучинск (ХМАО) приговорен к четырем годам лишения свободы за жестокое избиение 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в СК по ХМАО-Югре.

«Доказательства, собранные следственным отделом по Нижневартовскому району, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — сообщили в пресс-службе регионального СК. Мужчину признали виновным по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего.

В августе 2024 группа подростков бегала по гаражам, не реагируя не замечания взрослых. А когда мальчик слез на землю, осужденный догнал его на велосипеде, схватил за одежду, повалил на землю и нанес несколько ударов руками и ногами по голове ребенка.

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Житель поселка Излучинск (ХМАО) приговорен к четырем годам лишения свободы за жестокое избиение 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в СК по ХМАО-Югре. «Доказательства, собранные следственным отделом по Нижневартовскому району, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — сообщили в пресс-службе регионального СК. Мужчину признали виновным по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. В августе 2024 группа подростков бегала по гаражам, не реагируя не замечания взрослых. А когда мальчик слез на землю, осужденный догнал его на велосипеде, схватил за одежду, повалил на землю и нанес несколько ударов руками и ногами по голове ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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