Жителю ХМАО вынесли приговор за жестокое избиение подростка

Житель поселка Излучинск (ХМАО) приговорен к четырем годам лишения свободы за жестокое избиение 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в СК по ХМАО-Югре.
«Доказательства, собранные следственным отделом по Нижневартовскому району, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — сообщили в пресс-службе регионального СК. Мужчину признали виновным по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего.
В августе 2024 группа подростков бегала по гаражам, не реагируя не замечания взрослых. А когда мальчик слез на землю, осужденный догнал его на велосипеде, схватил за одежду, повалил на землю и нанес несколько ударов руками и ногами по голове ребенка.
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