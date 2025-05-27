27 мая 2025

Директора управляющей компании в Златоусте обвиняют в растрате 20 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье растрата
Возбуждено уголовное дело по статье растрата Фото:

В городе Златоусте Челябинской области директора управляющей компании «ЗлатСитиСервис» подозревают в растрате 20 миллионов рублей, полученных от собственников квартир. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. 

«50-летний мужчина подозревается в растрате вверенных ему денежных средств, полученных от собственников квартир. Органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Подозреваемый, получая от собственников квартир деньги для оплаты услуг ресурсноснабжающих организаций и общедомовые нужды, присвоил их себе. За период с сентября 2023 года по май 2025 года было растрачено около 19,5 миллионов рублей.

По месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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В городе Златоусте Челябинской области директора управляющей компании «ЗлатСитиСервис» подозревают в растрате 20 миллионов рублей, полученных от собственников квартир. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.  «50-летний мужчина подозревается в растрате вверенных ему денежных средств, полученных от собственников квартир. Органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Подозреваемый, получая от собственников квартир деньги для оплаты услуг ресурсноснабжающих организаций и общедомовые нужды, присвоил их себе. За период с сентября 2023 года по май 2025 года было растрачено около 19,5 миллионов рублей. По месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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