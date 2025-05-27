Директора управляющей компании в Златоусте обвиняют в растрате 20 млн рублей

В городе Златоусте Челябинской области директора управляющей компании «ЗлатСитиСервис» подозревают в растрате 20 миллионов рублей, полученных от собственников квартир. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«50-летний мужчина подозревается в растрате вверенных ему денежных средств, полученных от собственников квартир. Органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Подозреваемый, получая от собственников квартир деньги для оплаты услуг ресурсноснабжающих организаций и общедомовые нужды, присвоил их себе. За период с сентября 2023 года по май 2025 года было растрачено около 19,5 миллионов рублей.
По месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
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