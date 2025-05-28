Пермская эспланада превратится в киногородок

30 мая в Перми стартует третий фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок». Фестивальный городок расположится на городской эспланаде. Здесь будет работать летний кинотеатр, на сцене выступят звезды молодежной музыки, в павильонах будут проводить тематические мастер-классы.
«Фестивальный городок станет творческим пространством, воплощающим самые смелые детские фантазии, а гости фестиваля — участниками кинопутешествия. В павильонах городка гости смогут получить опыт съемок в кино, создать собственный театральный перфоманс, побывать в роли актера в мини-фильмах, посетить лекции, посвященные киноиндустрии и пообщаться с актерами в формате фан встреч. В центре площади городка будет размещена сцена, на которой ежедневно будут выступать детские творческие коллективы с танцевальной и вокальной программой», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля.
На главной сцене 30 мая выступит Мария Янковская, известная хитом «Сигма бой» и звезда соцсетей, самая красивая девочка в мире Виолетта Антонова. 1 июня хэдлайнером фестиваля станет исполнитель хита «Холодно» Chris Yank (Кристофер Янк), который после концерта встретится с фанатами.
Конкурсные кинопоказы, как рассказывало URA.RU, пройдут на площадке «Кристалл-центра». Вход на все фильму будет бесплатным, но по обязательной регистрации на сайте фестиваля.
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