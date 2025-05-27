В ХМАО адвокат убедила потерпевшую дать ложные показания перед судом

В Урае перед судом предстанет адвокат, которая убедила потерпевшую дать перед судом ложные показания чтобы оправдать своего знакомого, обвиняемого в изнасиловании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета Югры.
«Женщина обвиняется в совершении преступления, статьей 307 УК РФ. […] Адвокат, вызывая чувство жалости к обвиняемому, изготовила и передала потерпевшей ложные показания на бумажном носителе, путем уговоров и требований, убедила потерпевшую дать органам следствия дополнительные заведомо ложные показания о том, что преступления не совершалось и она оговорила обвиняемого», — сообщает пресс-служба ведомства.
Югорчанка была признана потерпевшей по делу об изнасиловании. Однако адвокат действовала в интересах обвиняемого, с которым была знакома и убедила потерпевшую дать ложные показания перед судом. Ей грозит уголовная ответственность за подстрекательство к даче заведомо ложных показаний.
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