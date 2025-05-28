«Незаменимых нет»: главный тренер БК «Уралмаш» назвал причину неожиданного ухода капитана

Баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга расстался с 38-летним капитаном команды Антоном Глазуновым, потому что команде требуется омоложение. Об этом заявил главный тренер команды Ростислав Вергун.
«У Виктора Владимировича [Ганиенко] (президент клуба — прим. ред.) есть видение. Он видит, что команда должна быть моложе. Я привык в профессии руководствоваться тем, что незаменимых людей нет, есть те, кого очень не хочется менять. Да, будет сложно. Антон всегда был и до меня, и со мной огромной частью команды. Я очень признателен ему за то время, которое мы провели вместе. Мне кажется, что он пример настоящего капитана и лидера на площадке и вне ее. Но уровень лиги и соперничества подразумевает требования физического, антропометрического плана, со временем все тяжелее этому соответствовать», — пояснил Вергун позицию клуба на пресс-конференции в ТАСС.
Руководство «Уралмаша» планирует встретиться с баскетболистом, чтобы обсудить его дальнейшую судьбу. «Антон должен сам принять решение. Мне кажется, что у него не будет проблем найти себя после игровой жизни. Это очень харизматичный парень, целеустремленный, с сильным пониманием баскетбола. Из него может получиться очень хороший тренер, у него есть собственный проект», — сказал главный тренер и пожелал спортсмену удачи.
Клуб сообщил о расставании с Глазуновым 26 мая. С 2023 года он был капитаном команды, в составе «Уралмаша» дважды становился чемпионом Суперлиги, выигрывал Кубок России, участвовал в Матче всех звезд Единой лиги.
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