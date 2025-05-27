27 мая 2025

В ХМАО взлетел спрос на репетиторов перед сдачей экзаменов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО вырос спрос на репетиторов
В ХМАО вырос спрос на репетиторов Фото:

Весной этого года в ХМАО на 58% вырос интерес к ресурсам, где можно найти репетитора для занятий перед экзаменами. Об этом URA.RU стало известно из совместного исследования МегаФона и HeadHunter.

«Школьники Югры и их родители с начала марта начали активно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пик интереса пришелся на апрель — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос более чем на 34% по сравнению с началом года», — сказано в сообщении.

Одновременно с всплеском спроса на репетиторов эксперты отметили увеличение зарплаты в округе — за образовательные услуги в апреле предлагали 85 000 рублей. А число вакансий для профильных специалистов выросло на 48%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Весной этого года в ХМАО на 58% вырос интерес к ресурсам, где можно найти репетитора для занятий перед экзаменами. Об этом URA.RU стало известно из совместного исследования МегаФона и HeadHunter. «Школьники Югры и их родители с начала марта начали активно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пик интереса пришелся на апрель — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос более чем на 34% по сравнению с началом года», — сказано в сообщении. Одновременно с всплеском спроса на репетиторов эксперты отметили увеличение зарплаты в округе — за образовательные услуги в апреле предлагали 85 000 рублей. А число вакансий для профильных специалистов выросло на 48%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...