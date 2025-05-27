В ХМАО взлетел спрос на репетиторов перед сдачей экзаменов

Весной этого года в ХМАО на 58% вырос интерес к ресурсам, где можно найти репетитора для занятий перед экзаменами. Об этом URA.RU стало известно из совместного исследования МегаФона и HeadHunter.
«Школьники Югры и их родители с начала марта начали активно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пик интереса пришелся на апрель — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос более чем на 34% по сравнению с началом года», — сказано в сообщении.
Одновременно с всплеском спроса на репетиторов эксперты отметили увеличение зарплаты в округе — за образовательные услуги в апреле предлагали 85 000 рублей. А число вакансий для профильных специалистов выросло на 48%.
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