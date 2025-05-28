Власти запретили купаться во всех водоемах Екатеринбурга

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На берегах расставили предупреждающие таблички
На берегах расставили предупреждающие таблички Фото:

В Екатеринбурге запретили купание во всех 11-ти городских водоемах. Для предупреждения об опасности установлены 92 таблички, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Вода открытых водоемов может быть загрязнена отходами и сточными водами, содержащими ядовитые и вредные для здоровья человека вещества», — пояснили там. Таблички «Купание запрещено» расставлены на берегах следующих водоемов:

  • озеро Шарташ;
  • Верх-Исетское и Нижне-Исетское водохранилища;
  • Малоистокский пруд;
  • озеро Шувакиш;
  • пруд Спартак;
  • Патрушихинский и Елизоветенские пруды;
  • озеро Огородное;
  • озеро Утятское;
  • водоем у гостиницы «Рамада».

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В Екатеринбурге запретили купание во всех 11-ти городских водоемах. Для предупреждения об опасности установлены 92 таблички, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Вода открытых водоемов может быть загрязнена отходами и сточными водами, содержащими ядовитые и вредные для здоровья человека вещества», — пояснили там. Таблички «Купание запрещено» расставлены на берегах следующих водоемов:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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