Власти запретили купаться во всех водоемах Екатеринбурга

На берегах расставили предупреждающие таблички
В Екатеринбурге запретили купание во всех 11-ти городских водоемах. Для предупреждения об опасности установлены 92 таблички, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Вода открытых водоемов может быть загрязнена отходами и сточными водами, содержащими ядовитые и вредные для здоровья человека вещества», — пояснили там. Таблички «Купание запрещено» расставлены на берегах следующих водоемов:
- озеро Шарташ;
- Верх-Исетское и Нижне-Исетское водохранилища;
- Малоистокский пруд;
- озеро Шувакиш;
- пруд Спартак;
- Патрушихинский и Елизоветенские пруды;
- озеро Огородное;
- озеро Утятское;
- водоем у гостиницы «Рамада».
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