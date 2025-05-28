Уральский полпред президента Артем Жога лично приехал на мотоцикле в Челябинск в рамках посвященного юбилею Победы пробега. Областной центр стал первым из городов трудовой доблести в регионе, который посетят участники мотопробега, заявил политик.
Челябинск получил почетное звание в июле 2020 года по указу президента Владимира Путина. Совместно с губернатором Алексеем Текслером полпред возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» и памятнику «Защитники Отечества», передает корреспондент URA.RU.
«На этот раз объедем города трудовой доблести Челябинской области. В них в годы Великой Отечественной войны самоотверженно ковали Победу. Это дань памяти подвигу южноуральцев, которые стояли за нашу страну на фронтах и у станков, отдавали себя общей цели. В регион эвакуировали свыше 320 заводов, комбинатов и фабрик, большинство из них разместилось именно в Челябинске», — цитирует Жогу пресс-служба полпредства.
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