Полпред Жога дал старт мотопробегу по Уралу в честь 80-летия Победы. Фото

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Полпред Артем Жога приехал в Челябинск за рулем мотоцикла
Полпред Артем Жога приехал в Челябинск за рулем мотоцикла Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Уральский полпред президента Артем Жога лично приехал на мотоцикле в Челябинск в рамках посвященного юбилею Победы пробега. Областной центр стал первым из городов трудовой доблести в регионе, который посетят участники мотопробега, заявил политик.

Челябинск получил почетное звание в июле 2020 года по указу президента Владимира Путина. Совместно с губернатором Алексеем Текслером полпред возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» и памятнику «Защитники Отечества», передает корреспондент URA.RU.

«На этот раз объедем города трудовой доблести Челябинской области. В них в годы Великой Отечественной войны самоотверженно ковали Победу. Это дань памяти подвигу южноуральцев, которые стояли за нашу страну на фронтах и у станков, отдавали себя общей цели. В регион эвакуировали свыше 320 заводов, комбинатов и фабрик, большинство из них разместилось именно в Челябинске», — цитирует Жогу пресс-служба полпредства.

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Уральский полпред президента Артем Жога лично приехал на мотоцикле в Челябинск в рамках посвященного юбилею Победы пробега. Областной центр стал первым из городов трудовой доблести в регионе, который посетят участники мотопробега, заявил политик. Челябинск получил почетное звание в июле 2020 года по указу президента Владимира Путина. Совместно с губернатором Алексеем Текслером полпред возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» и памятнику «Защитники Отечества», передает корреспондент URA.RU. «На этот раз объедем города трудовой доблести Челябинской области. В них в годы Великой Отечественной войны самоотверженно ковали Победу. Это дань памяти подвигу южноуральцев, которые стояли за нашу страну на фронтах и у станков, отдавали себя общей цели. В регион эвакуировали свыше 320 заводов, комбинатов и фабрик, большинство из них разместилось именно в Челябинске», — цитирует Жогу пресс-служба полпредства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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