В Челябинской области гадюка укусила ребенка, который снимал ее на телефон. Видео

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Змея напала на ребенка, когда он ее фотографировал
Змея напала на ребенка, когда он ее фотографировал Фото:

В Нижнем Уфалее Челябинской области гадюка напала на ребенка, который подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу, сообщила пресс-служба администрации Верхнеуфалейского городского округа.

«В Нижнем Уфалее в районе магазина „Матвей“ на дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец!» — сообщила пресс-служба администрации округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Мальчику срочно потребовалась помощь врачей. 

В администрации округа напоминают, что конец мая — начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают, чтобы погреться на солнце. Змеи могут быть агрессивны. Если вы вдруг увидели змею, сохраняйте спокойствие и медленно отойдите на безопасное место. 

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В Нижнем Уфалее Челябинской области гадюка напала на ребенка, который подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу, сообщила пресс-служба администрации Верхнеуфалейского городского округа. «В Нижнем Уфалее в районе магазина „Матвей“ на дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец!» — сообщила пресс-служба администрации округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Мальчику срочно потребовалась помощь врачей.  В администрации округа напоминают, что конец мая — начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают, чтобы погреться на солнце. Змеи могут быть агрессивны. Если вы вдруг увидели змею, сохраняйте спокойствие и медленно отойдите на безопасное место. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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