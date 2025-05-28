В Нижнем Уфалее Челябинской области гадюка напала на ребенка, который подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу, сообщила пресс-служба администрации Верхнеуфалейского городского округа.
«В Нижнем Уфалее в районе магазина „Матвей“ на дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец!» — сообщила пресс-служба администрации округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Мальчику срочно потребовалась помощь врачей.
В администрации округа напоминают, что конец мая — начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают, чтобы погреться на солнце. Змеи могут быть агрессивны. Если вы вдруг увидели змею, сохраняйте спокойствие и медленно отойдите на безопасное место.
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