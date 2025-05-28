Выборы мэра в тюменском муниципалитете пришлось отложить на месяц

Выборы главы Тобольского района отложили до июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний глава Тобольского района Митрюшкин отказался от участия в выборах
Последний глава Тобольского района Митрюшкин отказался от участия в выборах Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) отложили выборы главы. Леонид Митрюшкин, возглавлявший районную администрацию последние пять лет, отказался от участия в конкурсе, оставив конкурсную комиссию с одним кандидатом на вакантный пост, сообщили агентству в местной администрации.

«Выборы назначены на 23 июня», — сообщили URA.RU в администрации Тобольского района. По правилам конкурса на должность главы района, для его проведения необходимы кандидатуры минимум двух человек.

Как ранее сообщало URA.RU, Леонид Митрюшкин, чьи полномочия на посту главы района подошли к концу, объявил об отказе от нового срока. Должность он получил в мае 2020 года, уйдя с позиции заместителя главы Уватского района.

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В Тобольском районе (Тюменская область) отложили выборы главы. Леонид Митрюшкин, возглавлявший районную администрацию последние пять лет, отказался от участия в конкурсе, оставив конкурсную комиссию с одним кандидатом на вакантный пост, сообщили агентству в местной администрации. «Выборы назначены на 23 июня», — сообщили URA.RU в администрации Тобольского района. По правилам конкурса на должность главы района, для его проведения необходимы кандидатуры минимум двух человек. Как ранее сообщало URA.RU, Леонид Митрюшкин, чьи полномочия на посту главы района подошли к концу, объявил об отказе от нового срока. Должность он получил в мае 2020 года, уйдя с позиции заместителя главы Уватского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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