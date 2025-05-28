Свердловчан призвали не выходить на улицу из-за аномальной жары

В Свердловской области с 28 мая по 2 июня ожидается аномальная жара до 31 градуса. Спасатели призывали жителей оставаться дома с закрытыми шторами, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Днем держите окна закрытыми, особенно на солнечной стороне. Ночью, когда на улице прохладнее, проветривайте помещение. Используйте кондиционер и пейте больше жидкости, не допускайте перегрева», — пояснили в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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