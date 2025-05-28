На Урале продавщица не смогла разбогатеть, украв более 1000 лотерейных билетов

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Женщина украла билеты на 271 тысячу рублей
Женщина украла билеты на 271 тысячу рублей Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) продавщица точки «Столото» украла 1183 лотерейных билета в надежде заполучить денежный выигрыш, но удача была не на ее стороне. Спустя время женщину раскрыли и отправили под суд, который оставил ее безнаказанной, рассказали в объединенной пресс-службе инстанций.

«В период с января по март 2025 года в поисках выигрыша продавец испортила 1183 вверенных ей лотерейных билета, тем самым растратила вверенное ей имущество. Ущерб АО „Лотереи Москвы“ составил 271570 рублей», — пояснили там.

Женщина полностью признала вину, попросив прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон — она возместила ущерб. В конце концов суд освободил свердловчанку от наказания в виде штрафа на 100 тысяч рублей.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) продавщица точки «Столото» украла 1183 лотерейных билета в надежде заполучить денежный выигрыш, но удача была не на ее стороне. Спустя время женщину раскрыли и отправили под суд, который оставил ее безнаказанной, рассказали в объединенной пресс-службе инстанций. «В период с января по март 2025 года в поисках выигрыша продавец испортила 1183 вверенных ей лотерейных билета, тем самым растратила вверенное ей имущество. Ущерб АО „Лотереи Москвы“ составил 271570 рублей», — пояснили там. Женщина полностью признала вину, попросив прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон — она возместила ущерб. В конце концов суд освободил свердловчанку от наказания в виде штрафа на 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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