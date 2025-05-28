На Ямале запретят продажу алкоголя на День защиты детей

В муниципалитетах ЯНАО 1 июня 2025 года вводится запрет на розничную продажу алкоголя из-за празднования Международного дня защиты детей. Об этом сообщил департамент экономики ЯНАО.
«Ограничение связано с проведением массовых мероприятий и основано на Законе ЯНАО от 24.06.2016 №66-ЗАО. „В соответствии с Законом ЯНАО от 24.06.2016 №66-ЗАО не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования в дни проведения массовых мероприятий“, — говорится в сообщении окружного департамента экономики.
Запрет на продажу алкоголя будет действовать на территории Приуральского, Пуровского, Тазовского и Шурышкарского районов, а также в городах Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко и Ноябрьск. Органы власти предупреждают, что нарушение запрета является административным правонарушением согласно статье 16 и пункту 1 статьи 26 Федерального закона №171-ФЗ.
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