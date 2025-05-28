На Ямале запретят продажу алкоголя на День защиты детей

В муниципалитетам ЯНАО запретят продавать алкоголь на День защиты детей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО не будут продавать алкоголь 1 июня 2025 года
В ЯНАО не будут продавать алкоголь 1 июня 2025 года Фото:

В муниципалитетах ЯНАО 1 июня 2025 года вводится запрет на розничную продажу алкоголя из-за празднования Международного дня защиты детей. Об этом сообщил департамент экономики ЯНАО.

«Ограничение связано с проведением массовых мероприятий и основано на Законе ЯНАО от 24.06.2016 №66-ЗАО. „В соответствии с Законом ЯНАО от 24.06.2016 №66-ЗАО не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования в дни проведения массовых мероприятий“, — говорится в сообщении окружного департамента экономики.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать на территории Приуральского, Пуровского, Тазовского и Шурышкарского районов, а также в городах Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко и Ноябрьск. Органы власти предупреждают, что нарушение запрета является административным правонарушением согласно статье 16 и пункту 1 статьи 26 Федерального закона №171-ФЗ.

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В муниципалитетах ЯНАО 1 июня 2025 года вводится запрет на розничную продажу алкоголя из-за празднования Международного дня защиты детей. Об этом сообщил департамент экономики ЯНАО. «Ограничение связано с проведением массовых мероприятий и основано на Законе ЯНАО от 24.06.2016 №66-ЗАО. „В соответствии с Законом ЯНАО от 24.06.2016 №66-ЗАО не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования в дни проведения массовых мероприятий“, — говорится в сообщении окружного департамента экономики. Запрет на продажу алкоголя будет действовать на территории Приуральского, Пуровского, Тазовского и Шурышкарского районов, а также в городах Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко и Ноябрьск. Органы власти предупреждают, что нарушение запрета является административным правонарушением согласно статье 16 и пункту 1 статьи 26 Федерального закона №171-ФЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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