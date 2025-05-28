В Тюмени пенсионерка при выходе из подъезда сломала ногу, ей заплатят 375 тысяч рублей

Тюменская компания заплатит 375 тысяч рублей женщине, сломавшей ногу у подъезда
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Женщина поскользнулась и сломала ногу
Женщина поскользнулась и сломала ногу Фото:

В Тюмени обслуживающая организация выплатит 375 тысяч рублей 59-летней пенсионерке, которая сломала ногу из-за наледи у подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В январе 2023 года женщина выходила из подъезда своего дома на улице Сидора Путилова в областном центре, поскользнулась на лестнице с наледью, упала и сломала левую ногу, что причинило ее здоровью тяжкий вред», — указано в сообщении прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства прокуратура доказала вину обслуживающей организации, ответственной за содержание придомовой территории. В результате суд постановил взыскать с организации в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 375 тысяч рублей.

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В Тюмени обслуживающая организация выплатит 375 тысяч рублей 59-летней пенсионерке, которая сломала ногу из-за наледи у подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В январе 2023 года женщина выходила из подъезда своего дома на улице Сидора Путилова в областном центре, поскользнулась на лестнице с наледью, упала и сломала левую ногу, что причинило ее здоровью тяжкий вред», — указано в сообщении прокуратуры. В ходе судебного разбирательства прокуратура доказала вину обслуживающей организации, ответственной за содержание придомовой территории. В результате суд постановил взыскать с организации в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 375 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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