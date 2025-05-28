В Тюмени пенсионерка при выходе из подъезда сломала ногу, ей заплатят 375 тысяч рублей

В Тюмени обслуживающая организация выплатит 375 тысяч рублей 59-летней пенсионерке, которая сломала ногу из-за наледи у подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В январе 2023 года женщина выходила из подъезда своего дома на улице Сидора Путилова в областном центре, поскользнулась на лестнице с наледью, упала и сломала левую ногу, что причинило ее здоровью тяжкий вред», — указано в сообщении прокуратуры.
В ходе судебного разбирательства прокуратура доказала вину обслуживающей организации, ответственной за содержание придомовой территории. В результате суд постановил взыскать с организации в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 375 тысяч рублей.
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