Reuters: компании из ОАЭ предложили купить российский бизнес UniCredit

Три организации из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразили желание купить российские подразделения финансовой группы UniCredit со значительной скидкой. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на доступные ему документы.
«Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов обратились в Министерство финансов Италии с предложением купить российские активы UniCredit Reuters. В рамках этого предложения, компании Asas Capital и Mada Capital из Дубая намерены организовать специализированное предприятие и начать сотрудничество с инвестиционной фирмой Inweasta, имеющей опыт работы на российском рынке.с большим дисконтом», — пишет
Партнерство с Inweasta, предположительно, упростит процесс заключения сделки благодаря их экспертизе в урегулировании трансграничных вопросов. Inweasta, созданная в 2022 году бывшим главой компании «А1» Андреем Елинсоном, управляет активами стоимостью свыше одного млрд долларов и ведет проекты в более чем 12 странах. Компания специализируется на получении всех необходимых одобрений от регуляторов для подобных транзакций.
Союз из ОАЭ предлагает приобрести российский бизнес UniCredit с 60%-ной скидкой. Для реализации данной сделки требуется согласие президента России и Центрального банка РФ.
UniCredit активно работает над сокращением своего присутствия в России под давлением итальянского правительства, которое требует уйти из страны в контексте сделки по покупке Banco BPM. В связи с этим Юникредит Банк, российское подразделение группы, на первый квартал 2025 года занимает 19-е место по величине активов по версии «Интерфакс-100», при этом его чистая прибыль за 2024 год снизилась на 30%.
Такое предложение происходит на фоне общего снижения активности иностранных компаний по выходу с российского рынка: в первом квартале 2025 года было заключено всего девять подобных сделок против 15 годом ранее. Эксперты связывают это с ростом обязательных взносов и высокими кредитными ставками, а также с изменением позиции ряда западных компаний, которые теперь предпочитают выжидать и оценивать последствия международных переговоров.
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