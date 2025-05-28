«Урал» вырвал победу у «Ахмата» при заполненных трибунах, до возвращения в РПЛ — шаг. Фото

«Ахмат» уступил «Уралу» в первом переходном матче за право играть в РПЛ
© Служба новостей «URA.RU»
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Посмотреть игру пришли 15 тысяч болельщиков
Посмотреть игру пришли 15 тысяч болельщиков Фото:

Футбольный клуб «Урал» на рекордно заполненной «Екатеринбург-Арене» (15 тысяч зрителей) выиграл «Ахмат» в первом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 2:1, передает telegram-канал «шмелей».

Первый тайм оказался эмоциональным и с тремя голами, только один из которых с пенальти засчитали в ворота «Урала» — забил Георгий Мелкадзе. Красную карточку на 45-й минуте получил уральский тренер Олег Шатов. Еще одну красную дали Фанилю Сингатулину, но быстро отменили, ограничившись желтой карточкой.

Во второй половине матча «Урал» быстро сравнял счет, забив с 11-метрового. Уже через десять минут «шмели» вырвались вперед на один мяч — дубль оформил Мартин Секулич. Следующие 30 минут игры до свистка команды обменивались безрезультатными ударами в створ и сторону ворот. На 90-й минуте защитник уральцев Артем Мамин получил желтую за затяжку времени.

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Футбольный клуб «Урал» на рекордно заполненной «Екатеринбург-Арене» (15 тысяч зрителей) выиграл «Ахмат» в первом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 2:1, передает telegram-канал «шмелей». Первый тайм оказался эмоциональным и с тремя голами, только один из которых с пенальти засчитали в ворота «Урала» — забил Георгий Мелкадзе. Красную карточку на 45-й минуте получил уральский тренер Олег Шатов. Еще одну красную дали Фанилю Сингатулину, но быстро отменили, ограничившись желтой карточкой. Во второй половине матча «Урал» быстро сравнял счет, забив с 11-метрового. Уже через десять минут «шмели» вырвались вперед на один мяч — дубль оформил Мартин Секулич. Следующие 30 минут игры до свистка команды обменивались безрезультатными ударами в створ и сторону ворот. На 90-й минуте защитник уральцев Артем Мамин получил желтую за затяжку времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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