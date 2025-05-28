Футбольный клуб «Урал» на рекордно заполненной «Екатеринбург-Арене» (15 тысяч зрителей) выиграл «Ахмат» в первом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 2:1, передает telegram-канал «шмелей».
Первый тайм оказался эмоциональным и с тремя голами, только один из которых с пенальти засчитали в ворота «Урала» — забил Георгий Мелкадзе. Красную карточку на 45-й минуте получил уральский тренер Олег Шатов. Еще одну красную дали Фанилю Сингатулину, но быстро отменили, ограничившись желтой карточкой.
Во второй половине матча «Урал» быстро сравнял счет, забив с 11-метрового. Уже через десять минут «шмели» вырвались вперед на один мяч — дубль оформил Мартин Секулич. Следующие 30 минут игры до свистка команды обменивались безрезультатными ударами в створ и сторону ворот. На 90-й минуте защитник уральцев Артем Мамин получил желтую за затяжку времени.
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