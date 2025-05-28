На Ямале началась летняя путина

На Ямале стартовала летняя путина
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В ЯНАО началась летняя путина
В ЯНАО началась летняя путина Фото:

На Ямале дан старт летней путины. Рыбаки Приуральского, Шурышкарского и Красноселькупского районов уже приступили к промыслу, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. 

«На Оби рыбаки вышли сразу после ледохода и уже выловили свыше 25 тонн рыбы, преимущественно язя, щуки, окуня и карася. Летняя путина 2025 года началась в установленные планом сроки, погода не подводит, обстановка на рыбодобывающих участках хорошая — рыба ловится. Если не случится климатических форс-мажоров, то в этом году мы надеемся не просто выполнить, а перевыполнить план по рыбодобыче», — подчеркнул директор АО «Горковский рыбзавод» Андрей Попов.

Промысел на Оби сейчас ведется преимущественно в протоках и сорах. Однако на ряде участков действует временный запрет, так с 20 мая по 15 июня нельзя ловить рыбу от мыса Ангальский по всей магистрали Оби, включая протоки Хаманельская и Надымская Обь, для обеспечения прохода рыбы с мест зимовки к местам нагула. В других районах округа добыча организована с учетом местных особенностей и условий. Рыбоперерабатывающие предприятия региона уже начали принимать первые уловы. Благодаря наличию складов и холодильников, они выпускают продукцию без простоев, несмотря на сезонные ограничения. За первые четыре месяца года произведено 772 тонны готовой продукции — это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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На Ямале дан старт летней путины. Рыбаки Приуральского, Шурышкарского и Красноселькупского районов уже приступили к промыслу, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.  «На Оби рыбаки вышли сразу после ледохода и уже выловили свыше 25 тонн рыбы, преимущественно язя, щуки, окуня и карася. Летняя путина 2025 года началась в установленные планом сроки, погода не подводит, обстановка на рыбодобывающих участках хорошая — рыба ловится. Если не случится климатических форс-мажоров, то в этом году мы надеемся не просто выполнить, а перевыполнить план по рыбодобыче», — подчеркнул директор АО «Горковский рыбзавод» Андрей Попов. Промысел на Оби сейчас ведется преимущественно в протоках и сорах. Однако на ряде участков действует временный запрет, так с 20 мая по 15 июня нельзя ловить рыбу от мыса Ангальский по всей магистрали Оби, включая протоки Хаманельская и Надымская Обь, для обеспечения прохода рыбы с мест зимовки к местам нагула. В других районах округа добыча организована с учетом местных особенностей и условий. Рыбоперерабатывающие предприятия региона уже начали принимать первые уловы. Благодаря наличию складов и холодильников, они выпускают продукцию без простоев, несмотря на сезонные ограничения. За первые четыре месяца года произведено 772 тонны готовой продукции — это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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