Россия анонсировала второй раунд переговоров по Украине

Российская сторона готова провести переговоры с Украиной в ближайший понедельник в Стамбуле. Об этом заявил МИД России Сергей Лавров.
По его словам, российская сторона уже подготовила меморандум, который детально описывает позицию России по ключевым аспектам урегулирования кризиса. «Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — отметил Лавров. Цитату приводит РИА Новости.
МИД РФ также выразил благодарность Турции за предоставление платформы для переговоров и упомянул визит турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана в Москву, который подтвердил готовность Турции содействовать мирному процессу. «Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — заключил министр.
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