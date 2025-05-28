Россия анонсировала второй раунд переговоров по Украине

Лавров: переговоры с Украиной пройдут в Стамбуле в понедельник
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Лавров назвал дату переговоров Москвы и Киева
Лавров назвал дату переговоров Москвы и Киева Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российская сторона готова провести переговоры с Украиной в ближайший понедельник в Стамбуле. Об этом заявил МИД России Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона уже подготовила меморандум, который детально описывает позицию России по ключевым аспектам урегулирования кризиса. «Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — отметил Лавров. Цитату приводит РИА Новости. 

МИД РФ также выразил благодарность Турции за предоставление платформы для переговоров и упомянул визит турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана в Москву, который подтвердил готовность Турции содействовать мирному процессу. «Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — заключил министр.

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Российская сторона готова провести переговоры с Украиной в ближайший понедельник в Стамбуле. Об этом заявил МИД России Сергей Лавров. По его словам, российская сторона уже подготовила меморандум, который детально описывает позицию России по ключевым аспектам урегулирования кризиса. «Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — отметил Лавров. Цитату приводит РИА Новости.  МИД РФ также выразил благодарность Турции за предоставление платформы для переговоров и упомянул визит турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана в Москву, который подтвердил готовность Турции содействовать мирному процессу. «Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — заключил министр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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