В Первоуральске велосипедист влетел в машину, после чего набросился на водителя. Видео

В Первоуральске на улице Ленина велосипедист ногами избил водителя авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедист избил ногами водителя авто
Велосипедист избил ногами водителя авто Фото:

В Первоуральске велосипедист влетел в иномарку, после чего встал и начал жестко избивать водителя авто. Мужчина уронил его на землю, несколько раз ударил ногой по голове, а после взял свой велосипед и уехал. Видео драки появилось в сети.

«Велосипедист столкнулся с иномаркой и тут же кинулся на водителя с кулаками, отправил его в нокаут и поехал дальше по делам», — сообщает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Вероятно, мужчине на велосипеде не понравилось, что машина его подрезала.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Недавно в Екатеринбурге была авария с участием велосипедиста. Пожилой водитель Mitsubishi Lancer сбил курьера на пешеходном переходе, в результате чего пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данным ГИБДД, авария произошла из-за проезда водителя на красный свет.

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В Первоуральске велосипедист влетел в иномарку, после чего встал и начал жестко избивать водителя авто. Мужчина уронил его на землю, несколько раз ударил ногой по голове, а после взял свой велосипед и уехал. Видео драки появилось в сети. «Велосипедист столкнулся с иномаркой и тут же кинулся на водителя с кулаками, отправил его в нокаут и поехал дальше по делам», — сообщает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Вероятно, мужчине на велосипеде не понравилось, что машина его подрезала. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Недавно в Екатеринбурге была авария с участием велосипедиста. Пожилой водитель Mitsubishi Lancer сбил курьера на пешеходном переходе, в результате чего пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данным ГИБДД, авария произошла из-за проезда водителя на красный свет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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