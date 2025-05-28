В Первоуральске велосипедист влетел в иномарку, после чего встал и начал жестко избивать водителя авто. Мужчина уронил его на землю, несколько раз ударил ногой по голове, а после взял свой велосипед и уехал. Видео драки появилось в сети.
«Велосипедист столкнулся с иномаркой и тут же кинулся на водителя с кулаками, отправил его в нокаут и поехал дальше по делам», — сообщает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Вероятно, мужчине на велосипеде не понравилось, что машина его подрезала.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Недавно в Екатеринбурге была авария с участием велосипедиста. Пожилой водитель Mitsubishi Lancer сбил курьера на пешеходном переходе, в результате чего пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данным ГИБДД, авария произошла из-за проезда водителя на красный свет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!