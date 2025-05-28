28 мая 2025

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодые сыграли свадьбу
Молодые сыграли свадьбу Фото:

Блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак сыграли свадьбу. Об этом рассказали админы медиа Ивлеевой. Брак влюбленные заключили в 2024 году, но банкет они организовали только сейчас.

«У Насти и Филиппа — праздник для самих себя», — сообщается в telegram-канале «Настежь». Расписались молодые в декабре 2024 года в Мурманске.

Бегак не только успешный телеведущий, но и увлеченный фермер. Его хозяйство «Пахарь» в Брянской области известно благодаря экологически чистой продукции. Он активно делится своим опытом в социальных сетях, показывая, как можно сочетать современные технологии с традиционным земледелием. Ивлеева, получившая скандальную популярность после проведения год назад так называемой «голой вечеринки» в Москве, вышла замуж во второй раз. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак сыграли свадьбу. Об этом рассказали админы медиа Ивлеевой. Брак влюбленные заключили в 2024 году, но банкет они организовали только сейчас. «У Насти и Филиппа — праздник для самих себя», — сообщается в telegram-канале «Настежь». Расписались молодые в декабре 2024 года в Мурманске. Бегак не только успешный телеведущий, но и увлеченный фермер. Его хозяйство «Пахарь» в Брянской области известно благодаря экологически чистой продукции. Он активно делится своим опытом в социальных сетях, показывая, как можно сочетать современные технологии с традиционным земледелием. Ивлеева, получившая скандальную популярность после проведения год назад так называемой «голой вечеринки» в Москве, вышла замуж во второй раз. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...