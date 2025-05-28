Блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак сыграли свадьбу. Об этом рассказали админы медиа Ивлеевой. Брак влюбленные заключили в 2024 году, но банкет они организовали только сейчас.
«У Насти и Филиппа — праздник для самих себя», — сообщается в telegram-канале «Настежь». Расписались молодые в декабре 2024 года в Мурманске.
Бегак не только успешный телеведущий, но и увлеченный фермер. Его хозяйство «Пахарь» в Брянской области известно благодаря экологически чистой продукции. Он активно делится своим опытом в социальных сетях, показывая, как можно сочетать современные технологии с традиционным земледелием. Ивлеева, получившая скандальную популярность после проведения год назад так называемой «голой вечеринки» в Москве, вышла замуж во второй раз.
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