28 мая 2025

Тюменец порезал ножом жену и заставил поклясться в верности

Тюменец порезал ножом руку жены из-за подаренных на день рождения продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина несколько раз порезал ладонь своей жены и заставил клясться в верности
Мужчина несколько раз порезал ладонь своей жены и заставил клясться в верности Фото:

Казанский районный суд Тюменской области приговорил местного жителя к 160 часам обязательных работ за то, что он нанес ножевые ранения жене. Мужчина совершил преступление из-за ревности, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Александр (имя изменено — прим. ред.)13 марта 2025 года, в вечернее время, находясь у себя в квартире, увидел на столе кухни продукты. Супруга пояснила, что эти продукты ей подарил знакомый на день рождения. Мужа это сильно разозлило, он заподозрил жену в измене», — сказано в telegram-канале объединенной пресс-службы.

Мужчина, схватив жену за руку, нанес ей порезы складным ножом, требуя клятвы верности. Потерпевшая испытала боль и получила телесные повреждения.

Обвиняемый признал вину, отказался от показаний, раскаялся и публично извинился перед супругой. Суд учел отсутствие судимостей, удовлетворительные характеристики, признание вины и раскаяние подсудимого. На данный момент приговор не вступил в силу.

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Казанский районный суд Тюменской области приговорил местного жителя к 160 часам обязательных работ за то, что он нанес ножевые ранения жене. Мужчина совершил преступление из-за ревности, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Александр (имя изменено — прим. ред.)13 марта 2025 года, в вечернее время, находясь у себя в квартире, увидел на столе кухни продукты. Супруга пояснила, что эти продукты ей подарил знакомый на день рождения. Мужа это сильно разозлило, он заподозрил жену в измене», — сказано в telegram-канале объединенной пресс-службы. Мужчина, схватив жену за руку, нанес ей порезы складным ножом, требуя клятвы верности. Потерпевшая испытала боль и получила телесные повреждения. Обвиняемый признал вину, отказался от показаний, раскаялся и публично извинился перед супругой. Суд учел отсутствие судимостей, удовлетворительные характеристики, признание вины и раскаяние подсудимого. На данный момент приговор не вступил в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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