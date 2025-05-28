Тюменец порезал ножом жену и заставил поклясться в верности

Казанский районный суд Тюменской области приговорил местного жителя к 160 часам обязательных работ за то, что он нанес ножевые ранения жене. Мужчина совершил преступление из-за ревности, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Александр (имя изменено — прим. ред.)13 марта 2025 года, в вечернее время, находясь у себя в квартире, увидел на столе кухни продукты. Супруга пояснила, что эти продукты ей подарил знакомый на день рождения. Мужа это сильно разозлило, он заподозрил жену в измене», — сказано в telegram-канале объединенной пресс-службы.
Мужчина, схватив жену за руку, нанес ей порезы складным ножом, требуя клятвы верности. Потерпевшая испытала боль и получила телесные повреждения.
Обвиняемый признал вину, отказался от показаний, раскаялся и публично извинился перед супругой. Суд учел отсутствие судимостей, удовлетворительные характеристики, признание вины и раскаяние подсудимого. На данный момент приговор не вступил в силу.
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