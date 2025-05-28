В Екатеринбурге заметили машину Plymouth Prowler. Видео с редким автомобилем появилось в telegram-канале shashki ekb.
Plymouth Prowler своим внешним видом отсылается к эпохе «хот-родов», которые были популярны в Америке в 1920-х годах. Авто сошло с конвейера в 1997 году и производилось вплоть до 2001 года. Как оказалось, машина была мало кому интересна, из-за чего ее плохо покупали. Уже через четыре года бренд Plymouth перестал существовать. Одной из причин краха компании — слабые продажи модели Prowler.
После того как машина перестала выпускаться, на нее стали обращать внимание коллекционеры. Их привлекал внешний вид авто, который больше подходил для гоночных болидов. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем объемом 3,5 литра, который выдает до 250 лошадиных сил. Машина весила 1300 килограмм, но из-за слабого мотора не могла быстро набрать скорость.
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