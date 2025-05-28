28 мая 2025

Росавиация: во Внуково ограничили прилеты и вылеты гражданских судов

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Ограничения ввели во Внуково
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Спецоперация РФ на Украине

В московском аэропорту Внуково 28 мая временно ограничили прилеты и вылеты гражданских самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта сейчас принимают все необходимые меры для безопасности полетов. О сроках снятия ограничений и причинах их введения не сообщается. Информация о задержках рейсов уточняется.

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В московском аэропорту Внуково 28 мая временно ограничили прилеты и вылеты гражданских самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале. По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта сейчас принимают все необходимые меры для безопасности полетов. О сроках снятия ограничений и причинах их введения не сообщается. Информация о задержках рейсов уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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