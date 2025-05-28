28 мая 2025

Тепло и грозы придут в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске и в Сургуте 29 мая ожидаются грозы
В Нижневартовске и в Сургуте 29 мая ожидаются грозы Фото:

В Ханты-Мансийске 29 мая ожидается потепление до +21 градуса, будет облачно, возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на портале Gismeteo.

«В Ханты-Мансийске в четверг 29 мая облачно, небольшой дождь. Ночью +8 градусов. Днем +20, +21», — сообщается на сайте. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Сургуте потеплеет до +18 градусов днем. Будет облачно, ожидается дождь с грозой. Ветер западный, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

В Нижневартовске 29 мая синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов в дневные часы. Ожидается пасмурная погода, сильный дождь и гроза. Ветер западный, 4-7 м/с.

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В Ханты-Мансийске 29 мая ожидается потепление до +21 градуса, будет облачно, возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на портале Gismeteo. «В Ханты-Мансийске в четверг 29 мая облачно, небольшой дождь. Ночью +8 градусов. Днем +20, +21», — сообщается на сайте. Ветер юго-западный 3-8 м/с. В Сургуте потеплеет до +18 градусов днем. Будет облачно, ожидается дождь с грозой. Ветер западный, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. В Нижневартовске 29 мая синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов в дневные часы. Ожидается пасмурная погода, сильный дождь и гроза. Ветер западный, 4-7 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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