Тепло и грозы придут в ХМАО

В Ханты-Мансийске 29 мая ожидается потепление до +21 градуса, будет облачно, возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на портале Gismeteo.
«В Ханты-Мансийске в четверг 29 мая облачно, небольшой дождь. Ночью +8 градусов. Днем +20, +21», — сообщается на сайте. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
В Сургуте потеплеет до +18 градусов днем. Будет облачно, ожидается дождь с грозой. Ветер западный, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.
В Нижневартовске 29 мая синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов в дневные часы. Ожидается пасмурная погода, сильный дождь и гроза. Ветер западный, 4-7 м/с.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!