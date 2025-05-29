В ГД дали совет родителям после резни с подростками в Байкальске

Деуптат Хамзаев о трагедии в Байкальске: вечеринки требуют контроля взрослых
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Депутаты призывают россиян не позволять несовершеннолетним детям отмечать дни рождения без взрослых
Депутаты призывают россиян не позволять несовершеннолетним детям отмечать дни рождения без взрослых Фото:

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев высказался о трагедии в Байкальске в которой подросток совершил массовое убийство на вечеринке. Он обратился к родителям с призывом не допускать детских праздников без присутствия взрослых.

«Люди не должны оставлять несовершеннолетних детей без присмотра», — передает его слова Ридус. Он добавил, что необходимо выяснить, как несовершеннолетние дети из Байкальска смогли получить спиртное, и привлечь виновных взрослых к ответственности. При этом депутат считает, что родители тоже несут долю вины, ведь они знали о планируемой вечеринке, но не обеспечили присмотр.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева допустила, что спиртное подросткам мог купить посторонний взрослый человек, что влечет ответственность по закону. Адвокат Денис Назаров уточнил, что за такое нарушение предусмотрен штраф до 5 000 рублей, что, по мнению экспертов, явно несоразмерно тяжести последствий.

Ранее группа подростков, отмечавшая день рождения, столкнулась с жестоким нападением: 17-летний юноша, получив отказ от 14-летней девочки, зарезал четырех человек и устроил пожар. Одна из погибших училась в колледже олимпийского резерва и приехала в Байкальск поддержать подругу, сообщает MK.RU.

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Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев высказался о трагедии в Байкальске в которой подросток совершил массовое убийство на вечеринке. Он обратился к родителям с призывом не допускать детских праздников без присутствия взрослых. «Люди не должны оставлять несовершеннолетних детей без присмотра», — передает его слова Ридус. Он добавил, что необходимо выяснить, как несовершеннолетние дети из Байкальска смогли получить спиртное, и привлечь виновных взрослых к ответственности. При этом депутат считает, что родители тоже несут долю вины, ведь они знали о планируемой вечеринке, но не обеспечили присмотр. Член Совета по правам человека Ева Меркачева допустила, что спиртное подросткам мог купить посторонний взрослый человек, что влечет ответственность по закону. Адвокат Денис Назаров уточнил, что за такое нарушение предусмотрен штраф до 5 000 рублей, что, по мнению экспертов, явно несоразмерно тяжести последствий. Ранее группа подростков, отмечавшая день рождения, столкнулась с жестоким нападением: 17-летний юноша, получив отказ от 14-летней девочки, зарезал четырех человек и устроил пожар. Одна из погибших училась в колледже олимпийского резерва и приехала в Байкальск поддержать подругу, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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