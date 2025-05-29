В Южной Корее началось досрочное голосование за президента

В Южной Корее стартовало досрочное голосование на выборах президента. В течение двух дней, 29 и 30 мая, свои голоса смогут отдать 37,4% граждан, заявивших о намерении проголосовать досрочно.
Избирательные участки будут открыты по всей территории страны с 6:00 до 18:00 (по московскому времени — с 0:00 до 12:00). Гражданам предоставлена возможность выбрать любой удобный участок для участия в досрочном голосовании.
Основное голосование пройдет 3 июня, этот день объявлен временным выходным. В основной день выборов возможно проголосовать только на закрепленном за избирателем участке с 6:00 до 20:00.
Согласно последнему опубликованному перед началом предвыборного моратория социологическому исследованию, кандидат Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен заручился поддержкой 45% опрошенных. Представитель партии «Гражданская сила» Ким Мун Су получил 36% голосов, кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок — 10%, а Квон Ен Гук, выдвинутый Демократической рабочей партией, набрал 1%.
Досрочные президентские выборы были назначены после того, как 4 апреля парламент официально утвердил импичмент предыдущему главе государства Юн Сок Елю. Причиной стало введение военного положения в стране в начале декабря прошлого года. В отставку подал и исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су.
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