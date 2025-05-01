Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушел в отставку

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Хан Док Су, вероятно, примет участие в президентских выборах
Хан Док Су, вероятно, примет участие в президентских выборах Фото:

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в правительственном комплексе в Сеуле. 

«Долго и тщательно обдумав, является ли такое решение (уход в отставку — прим. URA.RU) на самом деле правильным и неизбежным, я решил, что если это единственный выход, я должен им воспользоваться», — заявил Хан Док Су в ходе брифинга. Его цитирует корейское агентство Yonhap

Там уточнили что своим решением уйти в отставку он фактически дал понять о намерении принять участие в президентских выборах, назначенных на 3 июня. Они были инициированы после импичмента экс-президента Юн Сок Еля.

Экс-президент Республики Корея Юн Сок Ель был обвинен в превышении должностных полномочий в контексте попытки введения военного положения. Конституционный суд поддержал решение об импичменте, а внеочередные президентские выборы назначены на июнь, передает «Царьград».

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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в правительственном комплексе в Сеуле.  «Долго и тщательно обдумав, является ли такое решение (уход в отставку — прим. URA.RU) на самом деле правильным и неизбежным, я решил, что если это единственный выход, я должен им воспользоваться», — заявил Хан Док Су в ходе брифинга. Его цитирует корейское агентство Yonhap.  Там уточнили что своим решением уйти в отставку он фактически дал понять о намерении принять участие в президентских выборах, назначенных на 3 июня. Они были инициированы после импичмента экс-президента Юн Сок Еля. Экс-президент Республики Корея Юн Сок Ель был обвинен в превышении должностных полномочий в контексте попытки введения военного положения. Конституционный суд поддержал решение об импичменте, а внеочередные президентские выборы назначены на июнь, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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