Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушел в отставку

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в правительственном комплексе в Сеуле.
«Долго и тщательно обдумав, является ли такое решение (уход в отставку — прим. URA.RU) на самом деле правильным и неизбежным, я решил, что если это единственный выход, я должен им воспользоваться», — заявил Хан Док Су в ходе брифинга. Его цитирует корейское агентство Yonhap.
Там уточнили что своим решением уйти в отставку он фактически дал понять о намерении принять участие в президентских выборах, назначенных на 3 июня. Они были инициированы после импичмента экс-президента Юн Сок Еля.
Экс-президент Республики Корея Юн Сок Ель был обвинен в превышении должностных полномочий в контексте попытки введения военного положения. Конституционный суд поддержал решение об импичменте, а внеочередные президентские выборы назначены на июнь, передает «Царьград».
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