28 мая 2025

В ЯНАО мужчине вынесли приговор за уклонение от призыва в армию

В Губкинском мужчина получил штраф 50 тысяч рублей за уклонение от призыва
© Служба новостей «URA.RU»
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Уклонист от военной службы получил штраф
Уклонист от военной службы получил штраф Фото:

В Губкинском (ЯНАО) мужчину признали виновным по статье об уклонении от призыва на военную службу. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что мужчина при отсутствии уважительных причин неоднократно не являлся в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы», — рассказали в пресс-службе ведомства. Суд назначил виновному штраф 50 000 рублей.

Максимальное наказание возможное по данной уголовной статье (ч. 1 ст. 328 УК РФ) — до двух лет лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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В Губкинском (ЯНАО) мужчину признали виновным по статье об уклонении от призыва на военную службу. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что мужчина при отсутствии уважительных причин неоднократно не являлся в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы», — рассказали в пресс-службе ведомства. Суд назначил виновному штраф 50 000 рублей. Максимальное наказание возможное по данной уголовной статье (ч. 1 ст. 328 УК РФ) — до двух лет лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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