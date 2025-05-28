В ЯНАО мужчине вынесли приговор за уклонение от призыва в армию

Уклонист от военной службы получил штраф
В Губкинском (ЯНАО) мужчину признали виновным по статье об уклонении от призыва на военную службу. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Установлено, что мужчина при отсутствии уважительных причин неоднократно не являлся в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы», — рассказали в пресс-службе ведомства. Суд назначил виновному штраф 50 000 рублей.
Максимальное наказание возможное по данной уголовной статье (ч. 1 ст. 328 УК РФ) — до двух лет лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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