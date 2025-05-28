28 мая 2025

Соглашение о сохранении гражданского мира подписали в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения прошло в администрации Магнитогорска
Подписание соглашения прошло в администрации Магнитогорска Фото:

Между правительством Челябинской области и «Домом народов России» подписано соглашение о сотрудничестве для укрепления гражданского единства. Подписание документа прошло в Магнитогорске в присутствии заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полпреда в УрФО Артема Жоги, передает корреспондент URA.RU.

«Люди всех национальностей, которые живут в стране, что во время Второй мировой войны, что сейчас, делают все для фронта и победы. Это одна большая дружная Россия», — прокомментировал до подписания соглашения губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

ФГКУ «Дом народов России» занимается сохранением гражданского мира и взаимопонимания между всеми народами России, созданием благоприятных условий для гармонизации межнациональных отношений. Соглашение подразумевает сотрудничество между учреждением и правительством Челябинской области в области реализации национальной государственной политики для укрепления единства народа, гражданского самосознания и самобытности этнокультурного и языкового многообразия.

Также включает в себя профилактику экстремизма, предупреждения конфликтов на национальной почве и соблюдение прав коренных малочисленных народов. Для реализации соглашения будут созданы рабочие группы, комитеты и экспертные комиссии.

Перед подписанием соглашения присутствующие посмотрели выставку «СВОИ», которая открылась в здании администрации Магнитогорска. Выставка посвящена межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и в период СВО. «Проект раскрывает тезис о том, почему мы потомки победителей. В одном окопе люди что во время Второй мировой войны, что во время спецоперации отстаивали одни и те же ценности», — сообщили на выставке, передает корреспондент URA.RU.

У проекта будет создан лендинг в видео QR-кода, который будет призывать людей направлять свои истории об участниках Великой Отечественной войны и СВО.

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Между правительством Челябинской области и «Домом народов России» подписано соглашение о сотрудничестве для укрепления гражданского единства. Подписание документа прошло в Магнитогорске в присутствии заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полпреда в УрФО Артема Жоги, передает корреспондент URA.RU. «Люди всех национальностей, которые живут в стране, что во время Второй мировой войны, что сейчас, делают все для фронта и победы. Это одна большая дружная Россия», — прокомментировал до подписания соглашения губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. ФГКУ «Дом народов России» занимается сохранением гражданского мира и взаимопонимания между всеми народами России, созданием благоприятных условий для гармонизации межнациональных отношений. Соглашение подразумевает сотрудничество между учреждением и правительством Челябинской области в области реализации национальной государственной политики для укрепления единства народа, гражданского самосознания и самобытности этнокультурного и языкового многообразия. Также включает в себя профилактику экстремизма, предупреждения конфликтов на национальной почве и соблюдение прав коренных малочисленных народов. Для реализации соглашения будут созданы рабочие группы, комитеты и экспертные комиссии. Перед подписанием соглашения присутствующие посмотрели выставку «СВОИ», которая открылась в здании администрации Магнитогорска. Выставка посвящена межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и в период СВО. «Проект раскрывает тезис о том, почему мы потомки победителей. В одном окопе люди что во время Второй мировой войны, что во время спецоперации отстаивали одни и те же ценности», — сообщили на выставке, передает корреспондент URA.RU. У проекта будет создан лендинг в видео QR-кода, который будет призывать людей направлять свои истории об участниках Великой Отечественной войны и СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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