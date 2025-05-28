Между правительством Челябинской области и «Домом народов России» подписано соглашение о сотрудничестве для укрепления гражданского единства. Подписание документа прошло в Магнитогорске в присутствии заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полпреда в УрФО Артема Жоги, передает корреспондент URA.RU.
«Люди всех национальностей, которые живут в стране, что во время Второй мировой войны, что сейчас, делают все для фронта и победы. Это одна большая дружная Россия», — прокомментировал до подписания соглашения губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.
ФГКУ «Дом народов России» занимается сохранением гражданского мира и взаимопонимания между всеми народами России, созданием благоприятных условий для гармонизации межнациональных отношений. Соглашение подразумевает сотрудничество между учреждением и правительством Челябинской области в области реализации национальной государственной политики для укрепления единства народа, гражданского самосознания и самобытности этнокультурного и языкового многообразия.
Также включает в себя профилактику экстремизма, предупреждения конфликтов на национальной почве и соблюдение прав коренных малочисленных народов. Для реализации соглашения будут созданы рабочие группы, комитеты и экспертные комиссии.
Перед подписанием соглашения присутствующие посмотрели выставку «СВОИ», которая открылась в здании администрации Магнитогорска. Выставка посвящена межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и в период СВО. «Проект раскрывает тезис о том, почему мы потомки победителей. В одном окопе люди что во время Второй мировой войны, что во время спецоперации отстаивали одни и те же ценности», — сообщили на выставке, передает корреспондент URA.RU.
У проекта будет создан лендинг в видео QR-кода, который будет призывать людей направлять свои истории об участниках Великой Отечественной войны и СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!