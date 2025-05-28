28 мая 2025

«Ви вилл бай фор ю Харлей-Дэвидсон»: депутаты заманивали Микки Рурка в ХМАО. Видео

Депутаты думы ХМАО пытались заманить Микки Рурка в регион мотоциклом
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Югорские парламентарии заманивали актера Микки Рурка мотоциклом Harley Davidson в арктическую зону ХМАО
Югорские парламентарии заманивали актера Микки Рурка мотоциклом Harley Davidson в арктическую зону ХМАО Фото:

Депутаты думы ХМАО пытались заманить Микки Рурка в регион мотоциклом. Собравшись в столичном ресторане «Панорама» перед заседанием, югорские парламентарии Ринат Айсин, Руслан Проводников и Ольга Леснова решили устроить стрим с голливудским актером. Видео опубликовал в Telegram депутат Айсин.

«В Россию надо ехать! Ком ту Раша. Ви вилл бай фор ю Харлей-Дэвидсон. Харлей-Дэвидсон, Лос-Анджелес, Березово, Югра», — эмоционально приветствовали депутаты актера на ломаном английском.

Политики пригласили его в Ханты-Мансийск. А чемпион мира по боксу Проводников, познакомившийся с Рурком на заре своей карьеры, предложил навестить его родное Березово в Арктической зоне округа. Айсин заключил, что над языком стоит еще поработать.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционные списки депутата думы ХМАО Руслана Проводникова, чемпиона мира по боксу. У парламентария должны быть на 10 лет заблокированы активы, но его знакомые отмечают, что Проводников — патриот, и у него есть недвижимость только в Березово и Екатеринбурге.

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Депутаты думы ХМАО пытались заманить Микки Рурка в регион мотоциклом. Собравшись в столичном ресторане «Панорама» перед заседанием, югорские парламентарии Ринат Айсин, Руслан Проводников и Ольга Леснова решили устроить стрим с голливудским актером. Видео опубликовал в Telegram депутат Айсин. «В Россию надо ехать! Ком ту Раша. Ви вилл бай фор ю Харлей-Дэвидсон. Харлей-Дэвидсон, Лос-Анджелес, Березово, Югра», — эмоционально приветствовали депутаты актера на ломаном английском. Политики пригласили его в Ханты-Мансийск. А чемпион мира по боксу Проводников, познакомившийся с Рурком на заре своей карьеры, предложил навестить его родное Березово в Арктической зоне округа. Айсин заключил, что над языком стоит еще поработать. Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционные списки депутата думы ХМАО Руслана Проводникова, чемпиона мира по боксу. У парламентария должны быть на 10 лет заблокированы активы, но его знакомые отмечают, что Проводников — патриот, и у него есть недвижимость только в Березово и Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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