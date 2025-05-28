28 мая 2025

В Перми Театр-Театр закрывается на капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Театр-Театр преобразится изнутри
Театр-Театр преобразится изнутри Фото:

Пермский академический Театр-Театр этим летом завершает работу в своем здании на период реконструкции. 19 августа на большой сцене будет сыгран последний спектакль сезона.

«19 августа мы сыграем последний спектакль на большой сцене в этом сезоне и будем готовиться к закрытию большой сцены на капитальный ремонт. Через год встретимся с вами в совершенно другом пространстве», — сообщает коллектив ТТ в Telegram.

В театре обновят большой зрительный зал, увеличив количество мест, и фойе. Во время ремонта труппа продолжит работать в ДК им. Солдатова, в Большом зале филармонии и во Дворце Молодежи.

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Пермский академический Театр-Театр этим летом завершает работу в своем здании на период реконструкции. 19 августа на большой сцене будет сыгран последний спектакль сезона. «19 августа мы сыграем последний спектакль на большой сцене в этом сезоне и будем готовиться к закрытию большой сцены на капитальный ремонт. Через год встретимся с вами в совершенно другом пространстве», — сообщает коллектив ТТ в Telegram. В театре обновят большой зрительный зал, увеличив количество мест, и фойе. Во время ремонта труппа продолжит работать в ДК им. Солдатова, в Большом зале филармонии и во Дворце Молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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