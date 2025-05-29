Филипп Бегак не стал звать маму на свадьбу с Настей Ивлеевой

Женщина призналась, что не была приглашена на мероприятие
Телеведущая Настя Ивлеева и бизнесмен Филипп Бегак сыграли свадьбу. Однако на торжестве не присутствовала мама жениха.
«Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой», — поделилась женщина со «СтарХитом». Она призналась, что не была приглашена на мероприятие и до сих пор не знакома с новой избранницей сына.
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