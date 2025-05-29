Филипп Бегак не стал звать маму на свадьбу с Настей Ивлеевой

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Женщина призналась, что не была приглашена на мероприятие
Женщина призналась, что не была приглашена на мероприятие Фото:

Телеведущая Настя Ивлеева и бизнесмен Филипп Бегак сыграли свадьбу. Однако на торжестве не присутствовала мама жениха.

«Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой», — поделилась женщина со «СтарХитом». Она призналась, что не была приглашена на мероприятие и до сих пор не знакома с новой избранницей сына.

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Телеведущая Настя Ивлеева и бизнесмен Филипп Бегак сыграли свадьбу. Однако на торжестве не присутствовала мама жениха. «Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой», — поделилась женщина со «СтарХитом». Она призналась, что не была приглашена на мероприятие и до сих пор не знакома с новой избранницей сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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