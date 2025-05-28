В Перми в четверг, 29 мая. Проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Его организаторами форума выступают парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД.
По информации источников URA.RU, краевую столицу ожидается визит главы МИД России Сергея Лаврова. Также в Перми выступит председатель генсовета ЕР Владимир Якушев, сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.
12:25 29.05.2025 Судя по всему, борт с высокими гостями вылетел из Москвы и сейчас направляется в Пермь. По крайней мере, на ресурсе flightradar24.com указано, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" покинул столицу в 9:42 (по мск).
11:55 29.05.2025 Как ожидается, Международные слушания привлекут более трехсот участников из стран Евразии, в том числе парламентариев, дипломатов, ученых и общественных деятелей, отмечал Климов.
11:44 29.05.2025 Идею создать единый контур безопасности для стран Евразии принадлежит Владимиру Путину, напоминал ранее сенатор Климов. Пермь выбрана дискуссионной площадкой потому, что город находится на географической границе Европы и Азии.
11:33 29.05.2025 Прилет в Пермь высоких гостей ожидается в районе 13:00, сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на источник в краевом правительстве.
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