28 мая 2025

Лавров летит в Пермь, где обсудит вопросы по безопасности на территории Евразии. Онлайн-трансляция

В Перми проходит форум по вопросам безопасности в Евразии с участием Лаврова
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры Президента РФ Владимира Путина с Президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Москва, лавров сергей
Сергея Лаврова ждут в Перми на важное мероприятие Фото:

В Перми в четверг, 29 мая. Проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Его организаторами форума выступают парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД.

По информации источников URA.RU, краевую столицу ожидается визит главы МИД России Сергея Лаврова. Также в Перми выступит председатель генсовета ЕР Владимир Якушев, сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.

12:25 29.05.2025 Судя по всему, борт с высокими гостями вылетел из Москвы и сейчас направляется в Пермь. По крайней мере, на ресурсе flightradar24.com указано, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" покинул столицу в 9:42 (по мск).

11:55 29.05.2025 Как ожидается, Международные слушания привлекут более трехсот участников из стран Евразии, в том числе парламентариев, дипломатов, ученых и общественных деятелей, отмечал Климов.

11:44 29.05.2025 Идею создать единый контур безопасности для стран Евразии принадлежит Владимиру Путину, напоминал ранее сенатор Климов. Пермь выбрана дискуссионной площадкой потому, что город находится на географической границе Европы и Азии.

11:33 29.05.2025 Прилет в Пермь высоких гостей ожидается в районе 13:00, сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на источник в краевом правительстве.

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В Перми в четверг, 29 мая. Проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Его организаторами форума выступают парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД. По информации источников URA.RU, краевую столицу ожидается визит главы МИД России Сергея Лаврова. Также в Перми выступит председатель генсовета ЕР Владимир Якушев, сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия. 12:25 29.05.2025 Судя по всему, борт с высокими гостями вылетел из Москвы и сейчас направляется в Пермь. По крайней мере, на ресурсе flightradar24.com указано, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" покинул столицу в 9:42 (по мск). 11:55 29.05.2025 Как ожидается, Международные слушания привлекут более трехсот участников из стран Евразии, в том числе парламентариев, дипломатов, ученых и общественных деятелей, отмечал Климов. 11:44 29.05.2025 Идею создать единый контур безопасности для стран Евразии принадлежит Владимиру Путину, напоминал ранее сенатор Климов. Пермь выбрана дискуссионной площадкой потому, что город находится на географической границе Европы и Азии. 11:33 29.05.2025 Прилет в Пермь высоких гостей ожидается в районе 13:00, сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на источник в краевом правительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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