Лавров озвучит в Перми позицию Путина по вопросу безопасности на территории Евразии

Лавров примет участие в международных слушаниях по безопасности в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что Сергей Лавров приедет в прикамскую столицу в конце мая
Ожидается, что Сергей Лавров приедет в прикамскую столицу в конце мая Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в международных слушаниях, посвященных теме безопасности на территории Евразии. Масштабная встреча политиков, представителей научного сообщества и общественных деятелей состоится 29 мая в Перми, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«29 мая в Перми <...> Сергей Лавров примет участие в международных общественно-политических слушаниях, посвященных выдвинутой президентом России (Владимиром Путиным — прим. URA.RU) инициативе по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии», — Марию Захарову цитирует ТАСС.

Дипломат добавила, что организаторами форума «Евразийский диалог» выступают российский парламент, партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД. По сведениям источников URA.RU в политэлите региона, в этот же день прикамскую столицу посетит генсек ЕР Владимир Якушев.

Проведение общественно-политических слушаний в Перми обусловлено уникальным географическим положением города на стыке Европы и Азии. В интервью URA.RU член комитета Госдумы России по информационной политике Антон Немкин объяснял, что событие станет плацдармом для обсуждения и выработки новых подходов к актуальным геополитическим вопросам.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в международных слушаниях, посвященных теме безопасности на территории Евразии. Масштабная встреча политиков, представителей научного сообщества и общественных деятелей состоится 29 мая в Перми, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «29 мая в Перми <...> Сергей Лавров примет участие в международных общественно-политических слушаниях, посвященных выдвинутой президентом России (Владимиром Путиным — прим. URA.RU) инициативе по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии», — Марию Захарову цитирует ТАСС. Дипломат добавила, что организаторами форума «Евразийский диалог» выступают российский парламент, партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД. По сведениям источников URA.RU в политэлите региона, в этот же день прикамскую столицу посетит генсек ЕР Владимир Якушев. Проведение общественно-политических слушаний в Перми обусловлено уникальным географическим положением города на стыке Европы и Азии. В интервью URA.RU член комитета Госдумы России по информационной политике Антон Немкин объяснял, что событие станет плацдармом для обсуждения и выработки новых подходов к актуальным геополитическим вопросам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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