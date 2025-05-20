Лавров озвучит в Перми позицию Путина по вопросу безопасности на территории Евразии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в международных слушаниях, посвященных теме безопасности на территории Евразии. Масштабная встреча политиков, представителей научного сообщества и общественных деятелей состоится 29 мая в Перми, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«29 мая в Перми <...> Сергей Лавров примет участие в международных общественно-политических слушаниях, посвященных выдвинутой президентом России (Владимиром Путиным — прим. URA.RU) инициативе по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии», — Марию Захарову цитирует ТАСС.
Дипломат добавила, что организаторами форума «Евразийский диалог» выступают российский парламент, партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД. По сведениям источников URA.RU в политэлите региона, в этот же день прикамскую столицу посетит генсек ЕР Владимир Якушев.
Проведение общественно-политических слушаний в Перми обусловлено уникальным географическим положением города на стыке Европы и Азии. В интервью URA.RU член комитета Госдумы России по информационной политике Антон Немкин объяснял, что событие станет плацдармом для обсуждения и выработки новых подходов к актуальным геополитическим вопросам.
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