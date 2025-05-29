Губернатор Ставропольского края допустил версию о теракте в связи со смертью ветерана СВО

В Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время Героев» Гурциев
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На месте происшествия работают спецслужбы (архивное фото)
На месте происшествия работают спецслужбы (архивное фото) Фото:

В Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Гурциев», — рассказал в своем telegram-канале Владимиров. Губернатор выразил свои соболезнования близким погибшего

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия. Губернатор отметил, что одной из версий является теракт, совершенный при участии Украины.

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В Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Гурциев», — рассказал в своем telegram-канале Владимиров. Губернатор выразил свои соболезнования близким погибшего В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия. Губернатор отметил, что одной из версий является теракт, совершенный при участии Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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