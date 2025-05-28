ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за год на реализацию корпоративной программы «Здоровый образ жизни» израсходовал 302 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в 2024 году для сотрудников было организовано около 60 массовых спортивных мероприятий.
«В общей сложности в организованных соревнованиях и состязаниях в зачет летней и зимней Спартакиад ММК приняли участие более 12 тысяч работников головной компании и ее дочерних предприятий и организаций. Учреждение допобразования „Спортивный клуб „Металлург-Магнитогорск“ предлагает для сотрудников комбината легкоатлетический манеж со скалодромом, спортзал для настольного тенниса, стрелковый тир с мультимедийным оборудованием, водно-гребную базу, площадки для пляжного футбола и волейбола, мини-гольфа, полигон для пейнтбола, горнолыжный учебный склон, лыжную трассу, автодром и картинг-центр“, — сообщили в пресс-службе.
На базе спортклуба действует центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным в рамках комплекса «Готов к труду и обороне». На поощрение сдавших нормативы ГТО сотрудников в 2024 году было направлено 1,6 млн рублей.
Уникальный корпоративный проект «Лидеры здоровья ММК» мотивирует работников к систематическим занятиям спортом и популяризации ЗОЖ. В его рамках спортивные активисты из числа работников Группы ММК прививают привычку к здоровому образу жизни другим сотрудникам. Показательным результатом политики развития спорта и ЗОЖ на комбинате стало то, что в апреле 2025 года команда ММК заняла третье место в общем зачете Всероссийского фестиваля ГТО в Сочи.
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