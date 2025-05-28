Адаптация мигрантов затронет всю Челябинскую область

Адаптация трудовых мигрантов будет проходить в большинстве муниципалитетов Челябинкой области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер во время семинара-совещания «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года».
«Задача — пропустить всех трудовых мигрантов через адаптационный центр. Такие возможности у нас есть. Более того, сейчас центр, где проходят лекции, есть только в Челябинске. Но мы планируем лекционную часть давать и в других наших муниципалитетах. Охватить планируем всех», — сообщил Текслер.
Подводить итоги эффективности центра будут в конце года. По словам главы региона, одним из KPI может стать число мигрантов, подписавших военный контракт.
«Это гражданско-патриотическая политика: если человек себя начинает воспринимать частью общества, куда он приехал. А самое показательное — это записаться и пойти защищать ту страну, в которую ты приехал», — отметил губернатор.
Подготовка к открытию адаптационного центра в Челябинске началась в середине апреля. Там иностранцев должны научить, как вести себя в России.
При этом, по словам председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Обухова, большинство из мигрантов не собираются адаптироваться. Он считает, что они приезжают в Россию, чтобы занять место коренного населения.
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