В Тюменской области вырастут тарифы на эвакуацию авто

Тюменские власти повысят базовые тарифы на эвакуацию транспортных средств: в 2026 году они вырастут с 3 817 до 3 869 рублей. Соответствующий проект документа есть в распоряжении URA.RU.
«Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств (рублей за единицу): 2026 год — 3 869 рублей», — говорится в проекте документа. Ранее принятое распоряжение предусматривало, что тариф будет находиться на уровне 3 817 рублей.
Рост произойдет и в последующие годы. Так, в 2027-м тариф составит 4 023 рубля (вместо 3 970), в 2028-м — 4 184 рубля (против 4 129), а в 2029-м — 4 352 рубля (4 294).
Параллельно будет расти тариф, по которому рассчитывают стоимость хранения помещенного на спецстоянку транспорта. Так, если в 2025 году час на штрафстоянке для легкового авто базово обходится в 65,29 рубля, то в 2029 году цена составит уже 77,41.
Как отмечают власти, данные тарифы применяют для расчета цены контракта, который заключается с компаниями по эвакуации. То есть данные суммы являются не окончательными, а устанавливают базовый предел.
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